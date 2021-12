Sangue Bom: Bento termina casamento com Amora

Em Sangue Bom, no capitulo que vai ao ar nesta terça-feira, 15, Amora fica paralisada diante das acusações de Bento. Maurício termina seu namoro com Malu. Verônica manda Natan confessar que roubou o slogan da agência de Érico. Érico troca olhares com Verônica. Bento se enfurece com Amora, e Simone tenta confortá-la. Damáris desiste de ficar com Lucindo, que decide voltar para Tina. Simone afirma que cuidará de Amora.

Xande e Tábata confortam Glória e Brenda observa escondida. Renata questiona Érico sobre seus sentimentos por Verônica. Perácio se insinua para Lana e deixa Brenda intrigada. Vitinho sofre com o fracasso de seu seriado. Bento procura Malu na casa de Plínio. Érico briga com Renata. Bárbara ouve a conversa entre Malu e Bento. Gilson leva Bento para falar com Wilson.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 14? Então assista aos vídeos.

