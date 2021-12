Sangue Bom: Bento se declara para Malu

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 24, Fabinho tenta subornar os policiais. Plínio é chamado à delegacia. Wilson vai embora arrasado da casa de Gilson. Bento reclama por ter terminado a sociedade com Giane. Rosemere fica ofendida com a crítica de Nelson sobre sua relação com Filipinho. Érico vela o sono de Palmira. Plínio não aceita a revolta de Fabinho contra Margot. Filipinho incentiva Perácio a investir em Rosemere. Bento pega uma foto de Giane. Renata faz um acordo com Wilson para conseguir a conta do Kim Park de volta para Érico. Plínio promete antecipar a herança de Fabinho, depois do exame de DNA. Wilson avisa a Mel que Natan vai competir com Érico pela conta do parque.

Plínio marca o exame de DNA na clínica onde Socorro trabalha. Amora fica atônita ao ver a foto de Giane produzida. Damáris tenta chantagear Wilson. Tina decide ir atrás de Vitinho. Bárbara é bajulada pelos internos da clínica. Odila fala mal de Bárbara para Sueli Pedrosa. Giane pede para Charlene ajudá-la a comprar roupas novas. Érico dispensa o trabalho de Wilson. Socorro avisa a Amora que Plínio reconhecerá a paternidade de Fabinho. Luz fala para Vitinho que Tina trabalha em sua casa. Bento se declara para Malu.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 23? Então assista aos vídeos.

