Sangue Bom: Bento se declara para Amora

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 25, Bento se recusa a dar a entrevista para Sueli. Luz fica curiosa para saber o motivo da felicidade de Amora. Érico descobre que a Class Mídia pode falir. Fabinho ganha a confiança de Bárbara. Malu sugere que Bento se abra com Amora. Pedrinho se aproxima da Toca do Saci, mas foge quando Bento tenta falar com ele. Nancy tem ciúmes da proximidade entre Wilson e Charlene.

Tito sugere que Damáris mude seu comportamento para reconquistar Wilson. Wilson fica comovido com Charlene. Bento e Fabinho brigam na porta da casa de Amora. Malu não deixa que Emília seja demitida. Fabinho invade a estufa de Bento e se esconde quando Giane o surpreende. Verônica chega ao Cantaí. Bento se declara para Amora.

