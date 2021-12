Sangue Bom: Bento revela que está namorando Malu

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 10, Amora discute com Malu por causa de Bento. Bárbara finge brigar com Amora na frente de Kevin. Bento implica com Giane. Edu sente ciúmes de Mel. Glória acusa Tábata e Brenda de explorarem Filipinho. Charlene fica encantada com Wilson. Edu ofende Filipinho durante a gravação do Luxury, e Rosemere defende o filho. Lara pede que Bento lhe conceda uma entrevista. Xande consola Filipinho. Amora convence Maurício a fazer a campanha para o cliente de Natan. Charlene e Wilson passam a noite juntos. Jornalistas cercam o prédio de Filipinho.

Salma se preocupa com a depressão de Érico. Tio Lili descobre o celular de Fabinho. Lucindo destrata Renata. Malu liga para Bento. Amora finge desprezar Bárbara na frente dos irmãos. Natan envia Fabinho como representante da Class Mídia ao almoço de Artur Bicalho. Irene fica intrigada ao receber um telefonema do filho. Tina ameaça Bárbara através de um e-mail anônimo. Bento revela a Amora, na frente das câmeras, que está namorando Malu.

Perdeu o capítulo de sábado, 8? Assista aos vídeos.

adblock ativo