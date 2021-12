Sangue Bom: Bento pede Amora em casamento

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 12, Amora entra em pânico com as declarações de Mel. Perácio cobra explicações de Rosemere. Tito ameaça Sheila, mas disfarça quando Damáris se aproxima. Amora bate em Mel na frente de Sueli Pedrosa. Fabinho rouba uma revista que fala sobre o sumiço de sua mãe. Sueli Pedrosa invade a casa de Damáris atrás de Bárbara. Nancy se assusta com o estado de Wilson.

Verônica pede para usar o nome de Karmita para comprar o apartamento de Érico e Renata. Amora é demitida da emissora. Damáris transforma Bolivar em seu empregado. Renata avisa a Érico sobre a venda do apartamento. Gilson sugere que Érico contrate um detetive para encontrar Palmira. Maurício discute com Lara por ter entrevistado Mel. Bento pede Amora em casamento.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 11? Então assista aos vídeos.

