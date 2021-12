Sangue Bom: Bento fala para Maurício que está com Amora

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 22, Irene estranha a reação de Fabinho. Malu discute com Amora por causa de Bento. Tina obriga Xande a confirmar para Bárbara que Kevin é o culpado por seus importunos virtuais. Tito convence Sheila a não ligar para a polícia. Verônica/ Palmira diz para Érico conversar com Renata depois que ela sair do hospital. Bento vê a foto da campanha que Amora fez com Maurício.

Maurício afirma que se casará com Amora. Fabinho entrega o endereço de Irene para Sueli Pedrosa. Tina afirma a Xande que protegerá Kevin. Renata acorda e é recebida por Érico. Bento fala para Maurício que está com Amora. Irene entra em pânico quando Sueli Pedrosa bate na porta de sua casa.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 21? Assista aos vídeos.

