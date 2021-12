Sangue Bom: Bento dá beijo apaixonado em Amora

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 28, Plínio e Madá não acreditam na explicação de Malu para o que aconteceu na Toca do Saci. Amora não gosta de ver Bento abraçar Giane. Giane defende Fabinho, e Malu pede para Plínio não denunciá-lo. Bárbara recrimina Amora por ter ateado fogo na Toca do Saci. Maurício critica Malu por acusar Amora. Charlene descobre que Wilson paga a escola de Pedrinho. Lucindo se recusa a passar a noite cuidando de Damáris. Silvia convida Tina para ser sua secretária. Caio discute sobre o nome de sua agência. Bento repreende Irene por não acreditar que Fabinho tentou matá-lo.

Malu simula ter uma prova contra Amora. Irene discute com Plínio por querer denunciar Fabinho. Érico fica desanimado para se encontrar com Verônica. Amora procura Bento, que a beija apaixonado. Fabinho anda sem rumo. Lucindo se prepara para o encontro com Isaura. Tina decide fazer uma surpresa para o noivo. Isaura percebe o truque de Lucindo e fica furiosa. Wilson pede Charlene em casamento. Érico sente falta de Palmira, e Verônica percebe. Vinny sugere que Renata trabalhe com seu pai. Nélson sugere que Rosemere deixe o Solar Pais. Tina vê Lucindo beijando Isaura. Amora instala uma escuta no quarto de Malu.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 27? Então assista aos vídeos.

