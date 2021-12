Sangue Bom: Bento conhece Simone

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 18, Maurício se recusa a cumprimentar Fabinho. Simone conta sua história para Amora. Wilson aconselha Renata a ficar com Érico. Fabinho se assusta com a semelhança entre Mayara e Amora. Brenda chantageia Perácio. Wesley sugere que Caio arrume uma namorada para deixar Giane com ciúmes. Damáris não consegue enganar Lucindo com sua suposta troca de personalidades.

Érico vai à casa de Wilson com Renata e Vinny não gosta. Brunetty vê Damáris sair pela janela da casa de Lucindo e corre atrás dela. Bento ameaça se separar de Amora. Bárbara fica furiosa de ver Tito em seu lugar no seriado de Vitinho. Bento conhece Amora. Damáris forja uma briga com Gládis para convencer Nice e Mel. Amora oferece dinheiro para Simone se afastar de sua vida.

Perdeu o capítulo desta terça-feira, 17? Então assista aos vídeos

