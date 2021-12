Sangue Bom: Bento briga com Fabinho por causa de Amora

No capítulo de Sangue Bom que vai ao ar nesta quarta-feira, 9, Bento não acredita em Malu. Amora manda Tábata procurar Giane. Giane se prepara para dar uma entrevista para Luxury. Maurício e Malu brincam com as crianças da Toca do Saci. Tito e Mel decidem pedir dinheiro para Charlene. Tina e Vitinho não conseguem parar de se beijar. Amora provoca Fabinho, que a agride na frente da vizinhança, e ela simula um mal estar. Perácio leva Bento às pressas para o hospital em que a esposa foi internada. Fabinho tenta se explicar para Margot e Silvério. Lucindo fica atônito com o comportamento de Gládis. Charlene expulsa Mel e Tito da Para Sempre. Giane descobre o plano de Amora, e Fabinho se declara para ela. Maurício repreende Malu por tentar inocentar Fabinho.

Madá não deixa Pau-de-jacu ligar para a casa de Plínio. Willy inicia a gravação do clip de Palmira Valente com uma composição própria. Érico faz as pazes com Bento. Amora se faz de vítima para o marido, que a consola. Natan ouve Verônica cantar e fica comovido. Bento decide pedir um adiantamento de sua herança para Plínio para comprar uma casa para Amora. Wilson avisa a Charlene que precisa vender o Kim Park. Vinny ouve Edu falando com Júlia e fica intrigado. Bluma pede para Caio fotografar as obras de Perácio. Perácio e Malu exigem uma explicação de Tábata ao verem Zezão saindo do hospital. Bento vai à casa de Margot para falar com Fabinho.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 8? Então assista aos vídeos

adblock ativo