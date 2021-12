Sangue Bom: Bento briga com Fabinho após ele agredir Amora

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 10, Giane não consegue impedir Bento de agredir Fabinho. Malu pensa em ir atrás de Zezão. Fabinho e Giane tentam convencer Bento de que ele foi enganado por Amora. Bárbara fica satisfeita com o resultado do plano de Amora. Charlene apoia Wilson. Maurício e Malu conseguem com Brenda o endereço de Zezão. Silvério implora que Bento não denuncie Fabinho. Malu grava sua conversa com Zezão. Vinny não consegue falar para Érico sobre suas suspeitas com Júlia. Maurício e Malu contam para Plínio e Irene que Amora fingiu a gravidez e o aborto. Santa se emociona com a música de Verônica. Natan lamenta ter se separado de Verônica.

Vinny conta para Rosemere que Fabinho não é o espião da Crash Mídia. Tina mostra para Lucindo sua foto beijando Vitinho. Renata percebe Érico abalado por causa de Verônica. Amora afirma a Socorro que perdeu o bebê que estava esperando por causa de Fabinho. Irene avisa a Fabinho que Malu descobriu a farsa de Amora. Socorro comenta com Bento do desejo de Amora em comprar o Kim Park. Rosemere critica Renata por continuar com Érico. Tina pede que Tio Lili a ajude a reatar com Lucindo. Damáris desmaia ao saber que Mel protagonizou uma cena de nudismo no seriado. Wilson afirma que não venderá seu parque para Bento. Malu confirma a alta de Amora.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 9? Então assista aos vídeos.

