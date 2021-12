Sangue Bom: Bento beija Malu e se declara

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 31, Érico não consegue se declarar e deseja boa sorte para Verônica em sua primeira turnê. A cantora segue viagem com Willy. Natan convida Érico para afogar as mágoas e os dois conversam em clima de paz. Maurício escuta quando Bento diz a Malu que ainda existe algo entre eles. O filho de Verônica fica perturbado e vai embora. Bento beija Malu. Fique ligado nas emoções do penúltimo capítulo de Sangue Bom.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 30? Então assista aos vídeos.

