Sangue Bom: Bento acusa Amora de tentar matar Malu

No capítulo de Sangue Bom que vai ao ar neste sábado, 12, Bárbara defende Amora. Malu decide contar a verdade sobre o exame de DNA para Plínio. Giane tenta convencer Socorro a revelar o que sabe contra Amora. Plínio fica chocado com o que Malu conta sobre Amora. Bento acredita que quem empurrou Malu foi Wilson. Socorro confessa que trocou os exames de DNA a mando de Amora. Glória sonha com Lívia. Tábata leva um fora de Perácio e se arrepende de ter ajudado Amora. Irene fica radiante com a notícia de que Fabinho é seu filho. Amora pensa em sequestrar Madá para chantagear Malu, mas Giane a salva. Damáris é expulsa do estúdio e decide voltar como Gládis. Natan perde mais uma conta, e Edu pede demissão.

Verônica grava o clip para divulgar na internet. Edu procura Júlia no Cantaí. Plínio e Irene discutem com Socorro. Gládis invade a gravação do seriado de Vitinho. Cléo conta para Érico que Edu seduziu Júlia para espionar a Crash Mídia. Renata fala para Rosemere que vai ficar com Érico até que ele não a queira mais. Verônica decide deixar Natan acompanhar a gravação de seu clip. Glória fica penalizada com o estado de Wilson. Charlene avisa a Salma que Bento foi atrás de Wilson na casa de Glória.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 11? Então assista aos vídeos

adblock ativo