Sangue Bom: Bárbara marca um encontro com Natan na casa dele

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 13, Amora discute com Bento. Verônica dá uma ideia para a campanha do Kim Park e Natan se anima. Maurício sugere que Malu proponha um negócio a Wilson. Tito leva um fora de Lara. Bento não atende o telefonema de Amora. Natan faz declarações para Verônica. Giane pede para Renata ajudá-la a ser mais "doce". Wilson não concorda com a proposta de Malu. Bárbara ensina Damáris técnicas de conquista.

Mari tira a carteira de Verônica da bolsa. Verônica volta para casa com pressa para pegar sua carteira. Malu atrapalha o clima entre Giane e Bento. Vitinho é encontrado na rua e levado para a mesma clínica onde Tina está. Bárbara marca um encontro com Natan na casa dele. Glória não consegue perdoar Wilson. Bento se enfurece com o que Malu conta sobre a conversa que teve com o dono do Kim Park. Verônica flagra Bárbara e Natan juntos.

