Sangue Bom: Bárbara desmascara Verônica na frente de Natan

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 21, Fabinho pede para falar com Malu, e Bárbara se irrita. Bento se comove com o sofrimento de Amora. Fabinho pede ajuda a Malu. Glória elogia Nelson, e Perácio fica arrasado. Bento fica com ciúmes de Giane. Caio chama Giane para trabalhar com ele em sua agência. Bárbara observa Natan e Palmira juntos. Maurício chama Érico para conversar com Verônica. Fabinho tenta disfarçar sua irritação com as crianças da Toca do Saci. Brenda coloca um remédio no leite de Xande.

Fabinho fica chateado ao ver o sofrimento de Malu por causa de Bento. Bárbara desmascara Verônica na frente de Natan. Filipinho bebe o leite que Brenda deu para Xande e passa mal. Amora pede para Tábata ajudá-la a forjar o bazar de sapatos. Edu e Cléo criticam Júlia por dar atenção a Tito. Nestor sofre com a fuga de seu cachorro. Bento fica enfurecido ao ver Fabinho trabalhando na Toca do Saci. Verônica marca um encontro com Érico na Para Sempre. Wilson exige que Charlene confirme se teve um caso com Bento. Natan revela para Érico e Maurício que Verônica é Palmira Valente.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 20? Então assista aos vídeos.

