Sangue Bom: Bárbara descobre a traição do marido

Nesta segunda-feira, 29, em Sangue Bom, Bento e Giane entregam flores. Malu conhece Bento. Tábata tenta convencer Jonathan a aceitar um papel na novela. Bárbara descobre a traição do marido e decide se divorciar. Jonathan marca um encontro com a amante. Giane fica com ciúmes de Bento. Fabinho perde mais um emprego e Margot se preocupa. Edu e Júlia divergem sobre o casamento de Tina. Giane não gosta de ver Bento com uma revista de Amora. Tábata avisa a Bárbara que Jonathan convocou a imprensa. Verônica dá uma ideia para Natan sobre uma campanha. Damáris finge se machucar para evitar o divórcio, e Wilson fica furioso. Bluma fala no programa de Amora sobre a inauguração. Os moradores reclamam da alteração da imagem do bairro no folheto de divulgação do Las Blumas.

Verônica repreende Renata pela demora na escolha de seu vestido de noiva. Natan se irrita quando o cliente escolhe a sugestão de Érico para sua campanha. Bento organiza uma manifestação com os moradores do bairro onde será inaugurado o Las Blumas, e Rosemere convoca os clientes do Cantaí. Malu tenta falar com Amora sobre Bento. Luz critica Malu por não se declarar para Maurício. Bluma se desespera ao ver a aglomeração de moradores em frente ao estande do Las Blumas. Fabinho é preso. Jonathan morre antes de revelar seu romance com Brunetty, e Bárbara recebe a notícia diante dos repórteres. Amora decide sair do carro de Maurício para chegar ao coquetel e esbarra com Bento.

