Sangue Bom: Bárbara anuncia que Kevin é gay

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 25, Irene foge de casa, e Fabinho se desespera. Maurício discute com Amora. Sheila denuncia Tito. Tábata muda o visual de Filipinho para uma entrevista. Bárbara coloca um vírus no computador de Kevin. Xande pede para continuar namorando Luz escondido. Filipinho e Tábata se preocupam com uma foto em família que Mônica pede para tirar. Charlene é promovida. Verônica discute com Natan. Malu consola Maurício. Lara ouve Amora falar que rompeu seu noivado.

Sheila sofre por ter denunciado Tito. Bento se enfurece com uma entrevista de Amora. Lara fala para Sueli Pedrosa mandar Zito seguir Amora. Gertrudes, Caitana e Pulquéria tentam animar Damáris. Maurício decide viajar e Verônica o apoia. Renata pergunta se ainda tem chance de reatar com Érico. Rosemere se recusa a sair na foto de família e Filipinho fica arrasado. Zito segue Amora até a casa de Bento. Bárbara mente para os jornalistas sobre Kevin e deixa o filho em pânico. Zito fotografa Amora e Bento aos beijos.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 24? Então assista aos vídeos.

