Sangue Bom: Amora vira vendedora de loja de sapatos

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ar nesta sexta-feira, 18, Malu e Bento se espantam com a presença de Amora, que acaba perdendo o emprego por causa de Camilinha. Bolívar confessa que é o pai de Dorothy. Glória implora que Salma e Gilson a ajudem a se reaproximar de Bento. Bolívar conversa com Dorothy. Érico e Fabinho compram o prédio da Class Mídia, e Natan fica arrasado. Willy avisa a Verônica que agendou um grande show para ela.

Verônica ouve Malu dizer que ainda pensa em Maurício. Bárbara rouba o dinheiro que Dorothy ganhou com suas finanças. Malu obriga Bento a falar com Glória e Wilson. Maurício se recusa a se aproximar de Malu. Amora volta a receber mensagens ameaçadoras. Érico lembra a última noite que passou com Verônica e chora nos braços de Renata. Bárbara tenta fugir, e Madá encontra o dinheiro de Dorothy em sua bolsa.

Perdeu o capítulo que foi ao ar na quinta-feira, 17? Então assista aos vídeos.

