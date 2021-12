Sangue Bom: Amora surta e Giane flagra a crise

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar neste sábado, 27, Plínio discute com Fabinho. Socorro avisa a Amora que já sabe como vai trocar as amostras do exame de DNA. Silvia procura Verônica. Isaura considera as declarações que Wilson faz sobre Charlene. Bento se preocupa com o suposto surto da ex-namorada. Irene ouve Amora ameaçar Fabinho. Kevin e Dorothy estranham a atenção que Amora dá para Socorro. Sheila enfrenta Tito. Isaura conversa com Odila sobre Charlene. Damáris readmite Lucindo. Natan decide usar a ideia de Mel para a campanha do Kim Park. Maurício resolve fazer uma reunião da Crash Mídia na Para Sempre. Salma convence Isaura a rever sua decisão sobre a adoção de Pedrinho.

Nelson convida Rosemere para almoçar. Bento leva Nestor para afinar o piano de Glória. Eliseu flagra Brenda no quarto de Glória. Giane ganha um presente de Caio. Wilson não consegue falar com Charlene. Salma conta a Silvério que deu algumas fotos de Bento para Glória. Brenda tenta descobrir com Nestor algo contra Rosemere. Barrabás pensa em ajudar Bárbara, mas Áurea o contraria. Fabinho desafia Plínio. Malu comenta com Irene que Bento parece ser filho dela com seu pai. Renata pede para Vanessa levar Érico até a sala de Verônica. Amora afirma a Bento que abandonará sua vida para ficar com ele.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 26? Então assista aos vídeos.

