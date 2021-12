Sangue Bom: Amora sofre ao ver Bento e Malu juntos

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 11, Amora tenta disfarçar sua irritação com a declaração de Bento. Maurício pede o consentimento de Verônica para fazer a campanha com o cliente de Natan. Tábata conversa com os jornalistas e agenda entrevistas para Filipinho. Eliseu sugere que Glória ensine boas maneiras ao neto. Plínio defende Bento de Fabinho. Giane fica devastada ao saber que Bento assumiu o namoro com Malu no Luxury. Rosemere fica desolada quando Filipinho diz que vai morar com Perácio. Amora sofre ao ver Bento e Malu juntos. Maurício insiste para que Natan readmita Érico para não perder clientes.

Renata conta para Verônica por que se separou de Érico. Bárbara pede para Xande descobrir se Kevin é o responsável pelas ameaças que recebeu por e-mail. Rosemere considera a ideia de morar com Perácio e Filipinho. Verônica se apresenta no Cantaí. Amora não dá atenção a Maurício. Renata sofre por causa de Érico. Rosemere e Filipinho chegam abraçados para trabalhar. Giane pensa em Bento. Verônica fica comovida ao ver Érico. Giane atrapalha o clima entre Malu e Bento. Renata vai atrás de Érico. Verônica oferece uma bebida a Érico.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 10? Assista aos vídeos.

adblock ativo