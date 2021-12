Sangue Bom: Amora se declara para Bento

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 17, Irene foge de Plínio. Bento pede que Malu entregue a Amora o postal de Simone. Damáris avisa que vai ao evento na Para Sempre e Vinny se desespera. Charlene comanda a organização do casamento. Renata invade a gravação do Luxury. Bento fica furioso com Sueli Pedrosa. Filipinho rouba a cena ao chegar ao casamento. Renata ameaça mostrar o vídeo de Tito se Lara não terminar o romance com ele.

Plínio exige que Fabinho se afaste de sua família. Bárbara apresenta o Luxury no lugar de Amora. Nestor afirma que Perácio está interessado em Rosemere. Maurício vê Natan e Bárbara juntos. Amora rompe seu noivado. Bento decide ficar com Malu. Giane se entristece com o desprezo de Bento. Amora se declara para Bento.

Perdeu o capítulo de sábado, 15? Assista aos vídeos.

adblock ativo