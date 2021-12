Sangue Bom: Amora provoca Fabinho na delegacia

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 9, Amora provoca Fabinho. Vinny sai do Cantaí com Vanessa. Xande discute com Luz por causa de Camilinha. Áurea avisa a Damáris que ela só será feliz quando encontrar seu equilíbrio. Tina fica transtornada ao saber que Bárbara recebeu um convite para trabalhar com Vitinho. Amora fica furiosa ao saber que Malu ajudou Fabinho. Érico dá um fora em Cléo.

Natan fala com Palmira e fica pasmo ao receber um telefonema de Verônica. Lili expulsa Brenda de sua casa. Wilson descobre que a fazenda onde Lívia está enterrada foi desapropriada. Plínio se decepciona com Irene por ter pedido para sua filha ajudar Fabinho. Bento procura Malu antes de ir ao laboratório, e Bárbara finge indignação ao vê-los juntos.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 8? Então assista aos vídeos.

