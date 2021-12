Sangue Bom: Amora procura Bento

Nesta segunda-feira, 6, em Sangue Bom, Bárbara fica furiosa com a atitude de Fabinho. Luz percebe o clima entre Bento e Amora e conta para Malu. Damáris chega à festa tentando chamar a atenção. Amora manda expulsar Sueli Pedrosa de sua festa. Tito invade a loja de noivas onde Renata está e a beija. Bento enfrenta Fabinho. Bárbara destrata Giane e o florista e os expulsa de sua casa. Malu tenta se desculpar com Bento. Sueli Pedrosa fica intrigada ao ver a van da Acácia Amarela sair da festa de Amora. Bárbara derruba vinho em Natan e o leva para seu quarto. Kévin e Dorothy conversam com Damáris.

Fabinho consegue se aproximar de Bárbara. Charlene conversa com Bento sobre Amora. Maurício chama Fabinho para trabalhar na Class Mídia. Fabinho elogia Bárbara. Malu fica perturbada com os comentários de Maurício. Damáris passa mal durante a festa. Renata pensa em Tito e Odila aconselha a filha a conversar com o noivo. Érico reclama de Amora para Salma. Bárbara manda Amora convidar Fabinho para jantar. Luz fala de Bento para Amora. Renata pede para conversar com Érico. Fabinho vai à Class Mídia. Amora procura Bento.

Perdeu o capítulo de sábado, 4? Assista aos vídeos.

