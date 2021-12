Sangue Bom: Amora pede Maurício em casamento

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 17, Amora pede Maurício em casamento. Fabinho não gosta de saber que Margot está hospedada na casa de Maurício. Plínio consegue uma pista sobre Irene. Amora se preocupa com a sessão de fotos que Malu fará com Bento. Bárbara rouba a comida da casa de Odila e Nestor. Rosemere se enfurece com Brenda e Tábata por ofenderem Filipinho. Luz fica com ciúmes de Xande com Camilinha. Bárbara serve para Madá a comida que roubou de Nestor e Odila. Giane se recusa a fazer a campanha com Silvia. Karmita finge passar mal para Verônica se esconder de Érico.

Maurício pede para trabalhar com Érico. Natan exige que sua equipe crie uma nova campanha. Margot dá um ultimato a Fabinho. Perácio beija Rosemere. Renata sofre com a venda do apartamento. Tábata e Vitinho tentam convencer Filipinho a sair com a Mulher-Mangaba. Renata convida Vinny para sair. Charlene manda Wilson embora da Para Sempre. Socorro consola Amora. Giane decide fazer a campanha com Silvia. Verônica fica tensa ao saber que Maurício vai trabalhar com Érico. Fabinho tenta enganar Margot. Malu mostra para a família suas fotos com Bento. Plínio conhece uma vizinha de Irene.

