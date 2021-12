Sangue Bom: Amora pede ajuda a Bento ao ser presa

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 30, Socorro comemora a prisão de Amora sem que ninguém veja. Wilson declara seu amor por Bento. Lucindo pede para Gládis não abandoná-lo. Renata avisa que vai se mudar para o Rio de Janeiro. Rosemere incentiva Filipinho a fazer o teste para o musical. Bento assume a guarda de André e Mayara. Amora se impõe na cela perante as outras presas. Silvério não acredita que Amora seja a culpada pelo atentado contra Giane. Caio consegue falar com Manolo. Jonas flagra Socorro em um telefonema suspeito e fica intrigado. André e Mayara sentem falta de Amora. Damáris é gentil com Lili. Renata se despede de Odila. Manolo procura Lara.

Jonas pega o celular de Socorro e disca para um número não identificado que está gravado no aparelho. Manolo pede Lara em casamento. Filipinho desiste de fazer seu teste, depois de ver a diretora humilhando Sininho. Verônica decide viajar pelo Brasil como Palmira Valente. Karmita cobra uma atitude de Maurício em relação a Malu. Socorro percebe a farsa de Malu ao se aproximar dela. Amora implora que Bento a tire da cadeia. Jonas conta o que descobriu sobre Socorro. Filipinho é chamado para fazer um novo teste para o musical. Brunetty e Nelson anunciam que vão se casar, e Tina fica com inveja. Natan leva Verônica ao aeroporto, e Maurício avisa a Érico. Malu comenta chateada com Madá do empenho de Bento em salvar Amora. Érico aparece no aeroporto na hora do embarque de Verônica. Maurício flagra Bento se aproximar de Malu.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 29? Então assista aos vídeos.

