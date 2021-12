Sangue Bom: Amora ouve Malu dizer que está namorando Bento

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 25, Malu fica embevecida com o gesto de Bento. Amora tenta convencer Plínio a desistir de antecipar a Fabinho sua parte na herança. Mel comunica para Natan a decisão de Wilson. Érico aceita as desculpas de seu tio. Lara oferece ajuda a Maurício. Érico convida Maurício a conhecer Palmira Valente. Verônica fica penalizada com o estado de Renata. Fabinho chega à casa de Plínio e destrata Celinha. Malu convida Irene para ficar em sua casa. Tina desmente Vitinho na frente de Luz. Amora ouve Malu dizer que está namorando Bento.

Wilson exige que Damáris ajude Charlene. Natan tenta animar seus funcionários. Amora destrata Fabinho e Mel. Tábata deixa Filipinho fazer a campanha para o Kim Park com Érico. Karmita aconselha Verônica a contar a verdade para Érico. Vinny fica intrigado por Renata não conseguir andar sem a bengala. Tina descobre que Irene está hospedada na mansão. Irene discute com Plínio. Áurea faz uma previsão para Fabinho. O estúdio é invadido por fãs de Filipinho. Amora pede para Socorro ajudá-la a falsificar o exame de DNA de Fabinho.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 24? Então assista aos vídeos.

