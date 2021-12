Sangue Bom: Amora manda Bolívar sabotar o bufê de Wilson

No capítulo de Sangue Bom que vai ao ar nesta segunda-feira, 01, Lucindo não se conforma de ver Tio Lili com Madá. Xande decide sair de casa. Nelson conversa com Perácio sobre seu patrocínio. Malu tem uma ideia para convencer Bárbara a contar a verdade para seus irmãos. Amora ouve Bento falar com Plínio sobre uma casa nova. Margot convence Salma e Jonas de que Fabinho não espionou a Crash Mídia. Érico é rude com Verônica e agride Maurício. Rosemere pede que Perácio não traia Nelson e Karmita. Malu corta a mesada de Bárbara. Giane e Fabinho pensam um no outro. Amora é carinhosa com Bento. Giane confunde Caio com Fabinho. Bento avisa a Amora que não vai comprar uma casa para eles.

Amora discute com Bento e decide aceitar o convite de Caio. Bluma pede para ver os quadros de Perácio. Maurício conta para Verônica sobre seu novo negócio. Caio afirma a Lara que não a deixará ficar com a herança de seu pai. Cléo estranha que Érico tenha apresentado a mesma campanha para o cliente com que assinaram contrato. Renata e Érico flagram Lara ameaçando Amora. Madá incentiva Maurício a não desistir de Malu. Verônica expõe Bárbara na frente de todos em um restaurante. Érico vai contra Fabinho por causa de Amora, e Giane sai em defesa do rapaz.

