Sangue Bom: Amora leva irmã e sobrinhos para morar com ela

No capítulo de Sangue Bom que vai ao ar nesta quarta-feira, 25, Amora pede para Bento deixar Simone e seus filhos morarem com eles. Verônica agradece Charlene e Vanessa pela cumplicidade. Fabinho aconselha Giane a investir em um curso de fotografia. Wilson sugere que Charlene seja sócia de Karmita na Para Sempre. Damáris confessa a Lucindo que inventou Gládis. Madá repreende Malu por não querer assumir um relacionamento com Maurício. Eliseu flagra Brenda tentando ouvir a conversa de Perácio e Glória. Damáris pede para Lucindo voltar a trabalhar para ela. Margot estranha a reação de Fabinho depois que Giane sai para encontrar Caio.

Bento vê Amora fazendo carinho em Mayara. Simone tenta conversar com Amora, mas ela se retrai. Amora ouve Renata falar sobre a péssima situação do Kim Park. Nelson diz a Verônica que patrocinará Perácio. Bento comenta com Plínio que sua esposa está se consultando com uma terapeuta. Amora tem uma ideia para se vingar de Wilson e tenta convencer Socorro a ajudá-la. Rosemere flagra Brenda arrombando a gaveta de Glória, e a vilã pensa em empurrar a rival da escada. Plínio afirma a Bento que Amora mentiu sobre fazer terapia.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 24? Então assista aos vídeos

