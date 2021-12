Sangue Bom: Amora leva bronca de Bárbara após beijar Bento

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 27, Luz flagra o beijo entre Bento e Amora. Malu surpreende Maurício. Verônica é ovacionada no palco do Cantaí. Bárbara flagra Luz falando do noivado de Amora e Maurício para Malu. Giane conta sobre a invasão e Bento suspeita de Fabinho. Bárbara tenta convencer Amora a não se envolver com Bento.



Filipinho é reconhecido por alguns clientes do Cantaí. Perácio vê o vídeo feito por Júlia e fica furioso com Xande. Kevin se revolta com Bárbara depois que Emília vai embora. Maurício combina com Lara uma entrevista com Amora em seu novo apartamento.

Perdeu o capítulo de sábado, 25? Assista aos vídeos.

