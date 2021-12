Sangue Bom: Amora é presa por agredir Socorro

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 29, Fabinho tenta salvar Giane. Socorro põe o celular de Bento na bolsa de Amora. Irene fica angustiada para falar com Bento. Fabinho denuncia Amora à polícia. Socorro e Fabinho acusam Amora de ser a culpada pelo atentado a Giane. Irene acredita que estão tentando incriminar Amora e testemunha a seu favor. Nestor lamenta o cancelamento de sua festa. Camilinha sugere que Caio reclame de Lara para Manolo. Karmita apoia a ida de Renata para o Rio de Janeiro.

Willy surpreende Verônica com o convite para uma turnê nacional. Natan procura Érico. Amora presta depoimento sobre o atentado contra Giane. Malu e Irene defendem Amora. Bento ameaça se afastar de Wilson. Gládis termina seu caso com Lucindo. Natan tenta convencer Érico a ir atrás de Verônica. Fabinho discute com Plínio. Socorro tenta incriminar Amora em seu depoimento. Bento e Wilson discutem na delegacia. Amora é presa por agredir Socorro.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 28? Então assista aos vídeos.

