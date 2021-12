Sangue Bom: Amora e Bento se divertem em parque

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 24, Amora conforta Bento. Amora e Bento entram no parque e se divertem nos brinquedos. Bárbara demite Emília. Rosemere fica transtornada ao saber que Filipinho foi à casa do pai. Natan se recusa a falar com Kléber. Silvia fala para Lara que Natan terá uma reunião com os patrocinadores do Luxury.



Charlene e Malu se surpreendem ao ver Amora e Bento no parque. Fabinho vai à floricultura e questiona Giane sobre Bento e Malu. Madá chantageia Bárbara para que ela não demita Emília. Damáris arma um escândalo no parque. Natan sugere que Amora e Lara apresentem o Luxury juntas. Sueli Pedrosa reconhece Bento e o entrevista.

