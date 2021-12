Sangue Bom: Amora diz a Malu que beijou Bento

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 30, Malu fica abalada com as intrigas de Amora. Charlene considera a hipótese de perdoar Wilson. Brunetty dispensa Tito. Mari seduz Zito e descobre onde Bárbara está internada. Dorothy e Kevin pedem para Plínio se casar com Irene. Érico comemora o sucesso da Crash Mídia. Mari fotografa Bárbara na clínica de repouso.

Socorro avisa a Amora que estará na clínica no dia em que Plínio e Fabinho fizerem o exame de DNA. Amora agradece Fabinho por ter acabado com sua carreira. Luz destrata Xande, e Filipinho o consola. Perácio fala para Rosemere que vai se separar. Malu chega à casa de Bento, e os dois se surpreendem com a entrada de Amora. Giane fotografa Amora se jogando contra um táxi.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 29? Então assista aos vídeos.

