Sangue Bom: Amora discute com Bento

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar neste sábado, 13, Amora discute com Bento. Gilson aconselha Bento a se afastar de Amora. Irene e Plínio pensam um no outro. Damáris vai à Para Sempre e exige ser atendida por Charlene. Bento entra no quarto de Malu e se surpreende ao ver sua foto com ela no computador. Tina vai com Madá e Malu ao Cantaí. Vitinho decide ir ao Cantaí com Caio. Nelson se enfurece com a campanha que Natan apresenta para ele.

Bento oferece carona para Malu e Amora fica furiosa. Fabinho flagra Maurício o espionando. Rosemere indica Érico para Nelson. Lili exige saber quem é a mulher que está com Lucindo no quarto. Bento não gosta de ver Giane com Caio. Fabinho se anima ao perceber que Maurício o está seguindo.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 12? Então assista aos vídeos.

adblock ativo