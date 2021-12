Sangue Bom: Amora discute com Bárbara sobre Bento

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 9, Amora discute com Bárbara sobre Bento e não atende a ligação dele. Brenda insulta Perácio. Wilson decide ir à missa de Lívia. Damáris recebe uma flor de Bento. Malu elogia Amora, que a repele. Natan pensa em colocar Lara no lugar de Amora na campanha de sapatos. Maurício mostra a Class Mídia para Fabinho. Edu implica com Júlia por causa de Xande. Perácio sofre por causa de Rosemere.

Wilson pede para Glória dizer onde Lívia e seu filho foram enterrados. Pascoal decide colocar Brunetty para fazer a campanha de seus sapatos. Bento distribui flores na rua. Fabinho chega para o jantar na casa de Bárbara e tenta se aproximar de Malu. Bento recebe uma festa surpresa no Cantaí. Bárbara pede Natan em casamento. Malu chega para a festa de Bento.



Perdeu o capítulo desta quarta-feira? Assista aos vídeos.

