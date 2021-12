Sangue Bom: Amora desiste de terminar noivado

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 29, Malu tenta consolar Bento. Wilson leva Damáris para se desculpar com Charlene. Lucindo implora que Wilson o deixe voltar a trabalhar no Kim Park. Amora desiste de terminar seu noivado. Filipinho volta deprimido para casa e Rosemere fica arrasada. Brenda tenta ser carinhosa com Perácio.

Fabinho tenta descobrir com Madá algo sobre Irene e Plínio. Bento rompe com Amora. Santa avisa a Maurício que sua mãe saiu e ele desconfia. No Cantaí, Verônica melhora a imagem de Filipinho e Rosemere se emociona. Wilson marca um encontro com Charlene. Fabinho fala para Plínio que Bento está tentando dar um golpe em Malu. Lara aparece na Acácia Amarela para entrevistar Bento.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 28? Assista aos vídeos.

adblock ativo