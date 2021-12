Sangue Bom: Amora decide atear fogo na Toca do Saci

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 27, Bento tenta impedir Fabinho de atear fogo na Toca do Saci, mas bate a cabeça em um móvel e desmaia. Giane tem um mau pressentimento com Bento. Érico expulsa Natan da casa de Verônica. Maurício confessa que não acredita na relação entre sua mãe e Érico. Renata fica arrasada ao descobrir que seu ex-noivo foi morar com Verônica. Chica flagra Brenda no quarto de Glória. Fabinho desiste de atacar Bento, depois de ler uma mensagem de Malu. Amora vai atrás de Bento. Damáris pede para Lucindo e Tina cuidarem dela. Socorro destrata Douglas. Perácio entrega a Rosemere livros sobre artes. Tio Lili fala para Wilson que todos querem que ele reate com Charlene.

Amora encontra Bento desacordado e decide atear fogo na Toca do Saci para incriminar Fabinho. Pau de Jacu investe em Damáris. Cardoso passa mal, e Lara o ajuda. Natan conversa com Maurício no Cantaí. Verônica teme perder Érico. Tina se encontra com Vitinho. Bárbara leva um fora de Natan. Amora se faz de vítima e culpa Malu pelo que aconteceu na Toca do Saci. Tito pensa em interditar Damáris. Isaura leva Pedrinho para a escola. Filipinho, Glória e Eliseu desprezam Brenda. Malu encontra o celular de Bento, vê a mensagem enviada para ela e conclui que Amora incendiou a Toca do Saci para incriminar Fabinho.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 26? Então assista aos vídeos.

adblock ativo