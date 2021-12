Sangue Bom: Amora ajuda Natan a reconquistar Maurício

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 23, Bento é irônico com Amora. Vitinho tenta agarrar Bárbara na clínica, e Tina fica furiosa. Glória tenta conter a emoção ao falar com Filipinho. Amora sugere que Natan realize algo que impressione Maurício. Fabinho se irrita ao ver Bento com Malu e Plínio. Wilson aprova o slogan que Natan finge ter criado. Damáris não consegue um advogado para tirar o Kim Park de Wilson.



Júlia pede para Edu editar o vídeo de Filipinho e divulgar na internet. Xande recebe a visita de Filipinho. Brenda manda Perácio terminar de pintar a falsificação do quadro. Glória lembra de quando deixou Bento com Silvério na estação de trem. Charlene e Giane obrigam Bento a ir ao Kim Park. Amora discute com Malu. Bento não consegue entrar no Kim Park.

