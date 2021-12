Salve Jorge:Theo procura Lívia

Nesta sexta-feira, 5, em Salve Jorge, Sarila invade as casas dos vizinhos à procura do neto. Zyah e Bianca se declaram um para o outro. Amanda se enfurece com a presença de Antônia no casamento de Aída. Helô percebe a tensão de Lívia ao falar de Theo. Lucimar fala para Morena que Wanda está no Rio de Janeiro. Amanda entrega a Aída o pendrive que recebeu de Yolanda. Lívia vai à casa de Theo e ele se recusa a falar com ela.

Mustafá descobre que o filho de Demir foi raptado e percebe o recado de Russo. Sarila ofende Bianca e Zyah tenta defendê-la. Mustafá conversa com Russo. Carlos procura o pendrive no quarto de Aída. Celso ofende Antônia na frente de Raissa. Morena chega de noite ao Alemão para ver Junior. Lurdinha comenta com Sheila que Vanúbia foi chamada para dançar fora do Brasil. O bebê de Tamar volta misteriosamente para casa e todos comemoram. Theo procura Lívia.

