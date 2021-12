Salve Jorge: Zyah leva Morena à Capadócia

Nesta quinta-feira, 21, em Salve Jorge, Russo tenta se defender da explosão. Rosângela fala para Zyah que Morena não está à venda. Mustafá lamenta por não ter conseguido socorrer Morena. Lívia fica furiosa com a notícia da fuga de Morena. Zyah encontra Morena. Buquet e Murat estranham quando Mustafá pede ajuda para comprar roupas de mulher. Morena revela a Zyah que foi enganada por Russo. Ayla desconfia do marido. Russo e Irina acreditam que Morena tenha morrido no atentado e mandam Rosângela confirmar a suspeita. Mustafá fala para Zyah ir até a boate. Rosângela confirma que Morena não morreu. Stenio fala para Helô que Pepeu se envolveu em uma briga e Drica pede socorro.

Rosângela mente e afirma a Russo e Irina que Morena morreu. Lívia fica aliviada com notícia da morte de Morena. Celso faz com Érica o mesmo que fez com Antônia para conquistá-la. Raissa discute com a mãe por causa de Carlos. Raquel pede para Stenio acompanhá-la até a delegacia. Lívia e Theo se enfrentam na porta de um restaurante. Morena hesita em ligar para casa. Clóvis teme que Lurdinha revele seu segredo. Theo incentiva Lucimar a processar Lívia. Zyah leva Morena à Capadócia.

