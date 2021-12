Salve Jorge: Wanda ouve Morena confirmar sua gravidez

Nesta quinta-feira, 14, em Salve Jorge, Helô e Drica discutem. Raquel mostra a foto para a delegada e ela decide chamar Lívia para depor novamente. Russo fala para Lucimar que tentará encontrar Morena.

Lurdinha implica com Pescoço e Delzuite a repreende. Helô afirma para Lívia que ela estava no banheiro quando Jéssica morreu. Celso conhece Érica em um restaurante. Lívia vê Wanda com o sapato que Jéssica reconheceu e manda ela destruir o par. Helô se emociona com a festa de despedida na delegacia. Wanda, Russo e Rosângela partem no mesmo voo que Lívia para Istambul.

Maitê descobre que Zyah vai a um jantar na casa de Leonor, e Bianca decide encontrá-lo. Irina coloca Morena para trabalhar na rua. Raquel fala para Haroldo que Helô cisma com Lívia por ciúme de Stenio. Carlos conversa com Deborah sobre o divórcio de Antônia e Celso. Bianca se entristece ao descobrir que Zyah casou com Ayla e vai embora da casa de Leonor.

Stenio tenta conversar com Helô sobre reatar o casamento. Érica elogia Celso. Demir vê Morena na rua e tenta falar com ela. Érica, Élcio e Drago depõem contra Theo. Theo suspeita de que Élcio armou para incriminá-lo, mas não tem provas. Rosângela conta para Irina que conheceu Antônia. Theo é punido por conta do dopping. Áurea é afetuosa com Márcia. Mustafá destrata Berna. Helô toma posse de seu cargo na polícia federal e começa a trabalhar com Ricardo. Wanda ouve Morena confirmar sua gravidez para Waleska.

