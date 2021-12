Salve Jorge: Wanda manipula um dos policiais

Nesta quarta-feira, 30, em Salve Jorge, Berna diz não reconhecer Wanda. Antônia pede dinheiro a Lívia para pagar a fiança de Wanda. Lívia marca de se encontrar com Morena. Theo exige que Morena conte o que está escondendo. Érica lamenta o jeito como agiu com Theo. Bianca liga para Stênio. Wanda manipula um dos policiais. Celso é rude com Antônia na rua. Aída procura Nunes. O coronel afirma a Wanda que pagará sua fiança.

Mustafá avisa a Pepeu que tem como saber se foi ele quem roubou o dinheiro de sua casa. Irina fala para Rosângela que sua vida vai mudar quando Russo voltar. Lívia espera Morena em frente à casa de Theo. Lucimar e Nilceia combinam de ir ao apartamento de Helô. Morena discute com Theo. Lívia descobre que Morena pretende encontrar Helô para contar toda a verdade.

