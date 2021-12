Salve Jorge: Wanda foge do presídio

Nesta terça-feira, 7, em Salve Jorge, Theo sai com Morena, e Marcia, Ciro e Élcio os veem. Garcez se enfurece com Rosângela. Zoe encontra Aisha. Sheila conta para Helô que Rosângela marcou sua passagem para a Turquia. Almir avisa à delegada que Morena foi com Theo para o hotel. Lívia vê Morena e Theo juntos. Haroldo comenta com Lena que vai se casar com Rosângela. Caique pede para a avó mandar Amanda sair de sua casa. Leonor manda Thompson à casa de Lucimar levar presentes para Jéssica. Amanda e Celso conspiram contra Antônia. Mustafá acolhe Aisha. Vanúbia sonha com seu sucesso na Turquia.

Clóvis vê um homem suspeito e Neuma fica atenta. Bianca se irrita com a indecisão de Zyah. Ayla ensaia sua dança. Buque avisa a Esma e Kemal que Berna vai morar com eles quando voltar para a Turquia. Wanda foge do presídio. Russo intimida Anita e Waleska. Élcio provoca Theo. Helô impede um homem de empurrar Érica de uma escada. Áurea quase é atropelada. Rosângela fala para Wanda que quer deixar a organização. Stenio conta para Helô que Haroldo vai se casar com Rosângela.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 6? Assista aos vídeos.

