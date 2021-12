Salve Jorge: Wanda fala sobre adoção para Helô e é presa

Nesta quinta-feira, 2, em Salve Jorge, Theo fica irritado com a presença de Lívia e pede para falar com Stenio. Irina questiona Lívia sobre sua obsessão por Theo. Morena vê Riva tirando fotos dela. Jô leva a gravação que fez para a polícia. Stenio fica tenso ao saber do telefonema de Theo. Helô e Ricardo tentam tirar uma confissão da fornecedora de Wanda. Barros deixa Wanda e Berna sozinhas e escuta a conversa das duas. Farid incentiva Ayla a dançar para os turistas do restaurante de Cyla. Demir avisa a Zyah que vai contar a verdade para a cunhada, se for questionado. Bianca discute com Sarila na rua.

Ayla foge de uma conversa com Zyah. Adam encontra a caneta filmadora no chão da boate, e Jô fica tensa. Almir conta para Morena que eles precisam de mais quatro embarques para acabar com a quadrilha. Theo descobre que Lívia está no quarto ao lado do seu. Áurea visita Érica. Wanda decide contar para Helô sobre a adoção de Aisha. Russo consegue resgatar os filmes que estavam na câmera da caneta. Helô aconselha Berna a contar a verdade sobre sua participação na adoção ilegal de Aisha para Mustafá. Helô apresenta Delzuite, Lurdinha e Samantha para Aisha.

