Salve Jorge: Wanda e Russo mandam Morena ligar para casa

Nesta quarta-feira, 12, em Salve Jorge, Berna oferece dinheiro para Adalgisa/Wanda falar com Aisha. Mustafa exige que Pepeu e Drica paguem pelos passeios que venderam para os turistas. Stênio tenta convencer Helô a viajar com ele. Lena dá o endereço de Thompson para Lucimar. Russo flagra Morena com o celular de Adam. Zyah repreende Bianca por contradizê-lo na frente de Tamar.

Celso e Antônia não encontram o escritório indicado por Simone/Irina. Wanda descobre que Mustafa é milionário e liga para Berna. Élcio implica com Érica. Áurea convence Theo a comemorar seu aniversário. Clóvis ameaça Miro. Wanda e Russo orientam Morena a ligar para casa.

adblock ativo