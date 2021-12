Salve Jorge: Wanda é liberada para sair do país

Nesta quinta-feira, 7, em Salve Jorge, Theo se recusa a ouvir falar em Morena. Raquel discute com Amanda. Lívia repreende Wanda por ter contrariado suas ordens. Helô fica intrigada com a morte de Santiago. Sheila insiste em falar com Theo na saída do regimento. Rosângela entrega Morena para Russo. Wanda tenta convencer Lurdinha a ir com ela para a Turquia. Helô conta para Stenio que Santiago morreu. Mustafá fala que Ayla vai com Zyah para o Brasil.

Farid afirma a Berna que irá ajudá-la a reconquistar o marido. Wanda é liberada para sair do país. Áurea não gosta de saber que Érica voltou com seu antigo namorado. Aisha questiona Helô sobre sua adoção. Mustafá conversa com Farid e decide se reconciliar com Berna. Élcio diz que fará de tudo para vencer Theo. Demir chega à boate, e Morena desmaia em seus braços.

