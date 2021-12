Salve Jorge: Wanda é a vilã que mais apanhou na telinha

Wanda, interpretada por Totia Meirelles em Salve Jorge, novela das 21h da Rede Globo, vem ocupando o primeiro lugar na lista das vilãs que mais apanhou na telinha. E, ao que parece, apanhar duas vezes de Morena (Nanda Costa), duas de Lucimar (Dira Paes) e levar uma rasteira da delegada Helô (Giovanna Antonelli) foi pouco. Glória Perez reservou mais uma surra para ela, que vai ao ar nas próximas cenas.



"Ela vai apanhar agora é da Maria Vanúbia [Roberta Rodrigues]", revelou a atriz em entrevista exclusiva ao portal UOL. Totia revela que Wanda e Morena ainda irão se encontrar para um acerto de contas, mas não haverá embate físico.

Sobre os machucados que ficam após os puxões de cabelo e tapas trocados, a atriz diz que as cenas são muito bem coreografadas, mas que é comum aparecer um ferimento leve depois. "Claro que sempre fica um roxinho aqui e ali. Na última briga com a Lucimar eu quebrei uma unha, sangrou, mas é acidente de percurso", conta. Totia revela que só usou dublê em uma das cenas, na também na última briga com Lucimar, onde teria que cair de uma cadeira. "Eu até queria fazer sem dublês, mas eles não deixaram. Eu gosto dessas cenas, na verdade, acho estimulante.", disse.

Apesar da Totia já ter feito muitos papeis da televisão, foi a personagem criada por Glória Perez que deu um destaque inédito em sua carreira. Wanda é a primeira vilã da atriz.

O fim de Wanda na novela Totia não revelou, mas contou que nessa reta final a Wanda e o Russo (Adriano Garib) vão se aliar contra Lívia (Claudia Raia).

Na entrevista, a atriz também comentou o boato de que ela e Claudia Raia não estariam se falar nos bastidores devido ao sucesso de Wanda. Totia negou o comentário e contou que conhece Claudia desde os 17 anos, quando fizeram juntas o musical sobre dançarinos da Broadway "Chorus Line", e que sempre foram amigas. "No dia em que saiu essa notícia, nós rimos juntas", disse.



Salve Jorge chega ao fim nesta sexta-feira, 17 de maio. No sábado, 18, acontece a reapresentação do último capítulo.



Relembre a cena da última briga entre Wanda e Lucimar:

Da Redação Salve Jorge: Wanda é a vilã que mais apanhou na telinha

