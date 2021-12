Salve Jorge: Wanda ameaça entregar Lívia se ela não ajudá-la

Nesta sexta-feira, 03, em Salve Jorge, Aisha fica tensa com Delzuite, que abraça a filha emocionada. Helô conta para Aisha que ela foi traficada. Lucimar conversa com Berna. Delzuite agradece a Berna por ter cuidado de Aisha. Demir leva Theo à caverna de São Jorge. Ayla conta para Sarila o que fará contra Bianca. Russo e Lívia assistem ao filme feito com a câmera da caneta. Rosângela conta para Lívia que Wanda foi presa. Helô revela a verdade sobre a adoção de Aisha para Stênio.

Mustafá reclama com Deborah de estar sendo poupado do que aconteceu com Aisha e Berna. Aisha fica deslocada na casa de Delzuite. Russo questiona Waleska sobre Almir e decide instalar câmeras nos quartos. Morena avisa que flagrou Riva a observando na rua. Theo pensa em Morena. Wanda ameaça entregar Lívia se a vilã não a ajudar a sair da cadeia. Mustafá passa mal e é levado para o hospital. Aisha vai embora da casa de Delzuite. Helô tenta falar com Berna. Lívia revela para Theo que Morena está trabalhando nas ruas de Istambul.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 02? Assista aos vídeos.

