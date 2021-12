Salve Jorge: Waleska liga para Helô e consegue pedir socorro

No capítulo de Salve Jorge desta quarta-feira, 13, Waleska esconde o telefone e Demir vai embora. Morena conta para Ekram a história de São Jorge. Irina vê Waleska se afastar e avisa a Russo. Áurea fala de Morena durante o café da manhã e Érica se aborrece. Berna vê Lívia e Wanda juntas e se esconde para não ser vista. Demir avisa a Morena que entregou o telefone a Waleska. Maitê implica com Bianca por querer se aproximar de Zyah. Berna conta para Lívia que denunciou Wanda.

Antônia fala para Raissa que fechou sua empresa e recebe o carinho da filha. Celso se preocupa com a ex-mulher. Carlos pede o divórcio para Amanda, mas ela o ignora. Nunes decide se casar com Aída. Rosângela desconfia de que Waleska esteja escondendo um telefone e conta para Russo. Helô parabeniza Lucimar por ter enfrentado Lívia. Vanúbia implica com Delzuite. Waleska consegue ligar para Helô e pedir socorro.

