Salve Jorge: Theo vê Morena "se prostituindo"

Neste sábado, 4, em Salve Jorge, Lívia inventa para Theo que tentou convencer Morena a deixar de trabalhar nas ruas. Helô conta para Berna que Mustafá está hospitalizado. Aisha reclama de sua família biológica. Delzuite arruma um emprego para Pescoço no bar de Diva. Aisha abraça Berna emocionada. Helô decide que Drica terá que trabalhar. Jô, Morena e Almir participam de treinamento. Theo pensa em Morena. Lívia fala para Élcio que ele saberá o percurso da prova antes de todos. Lucimar ofende Wanda em frente à delegacia. Berna não consegue contar a verdade para Aisha. Stenio e Helô conversam sobre o caso de Berna. Farid aprova os lenços que Buque leva para Ayla. Bianca desconfia de que Cyla queira tirá-la do restaurante. Lívia fala com Russo sobre Wanda, e uma camareira presta atenção à conversa.

Theo pede um táxi para sair à noite. Rosângela leva Sheila e Vanúbia para o salão de beleza. Helô estranha que Wanda não tenha recebido a visita de um advogado. Russo flagra Jô tentando espionar as alterações no quarto. Márcia vê Lívia e Theo saindo do hotel. Aída fica com ciúmes de Érica. Celso descobre que Wanda usou a empresa de Antônia quando foi acusada de estelionato. Lucimar pensa em conversar com Thompson sobre Aisha. Jô não consegue falar com Almir na boate, e ele acaba entrando no quarto com as câmeras instaladas. Theo vê Morena na rua.

