Salve Jorge: Théo vê Morena entrar em uma boate

Nesta sexta-feira, 11, em Salve Jorge, Russo acompanha Lucimar à casa de Helô e intimida Morena e Jéssica. Morena pensa em entregar o bilhete de Waleska. Lívia fala para Wanda que precisa tirar Helô de seu caminho. Arturo e Isaurinha imploram que Celso não faça escândalo com Antônia. Sidney filma a discussão entre o casal. Barros e Jô suspeitam de que Pescoço esteja envolvido no sumiço da filha de Delzuite. Theo vê Morena entrar em uma boate e fica abalado.

Rosângela grava uma conversa de Waleska sobre Morena e Jéssica. Deborah avisa a Celso sobre o vídeo divulgado na internet com a briga entre ele e Antônia. Morena pensa em contar tudo para Lucimar e afastá-la de Russo. Demir leva Zyah à loja do pretendente de Ayla. Murat sai com Salete. Rosângela ameaça Waleska. Helô marca de conversar com Mustafa e Berna. Aída flagra Nunes e Wanda no restaurante. Russo ouve Morena dizer que encontrará Helô na delegacia.

