Salve Jorge: Theo vai competir na Turquia

Nesta quarta-feira, 27, em Salve Jorge, Wanda se irrita com Helô ao receber a intimação de Barros. A delegada vê a foto que Morena mandou e avisa a Ricardo. Wanda mente e pede dinheiro para Nunes. Irina afirma a Russo que não vai para o Brasil. Wanda chantageia Berna para conseguir dinheiro. Mustafá manda Murat fingir ser o pai do filho de Morena. Creusa conta para Stenio que sua patroa se encontrou com Ricardo. Helô sai com Raquel e descobre que Wanda e Djanira são a mesma pessoa.

Helô corre atrás de Wanda, mas não consegue prendê-la. Wanda decide fugir para o Interior e não conta seu paradeiro para Lívia. Lucimar fica irritada de não poder processar Lívia. Delzuite procura Pescoço. Lurdinha implica com Clóvis. Zyah apresenta Murat para Morena. Passam-se dois meses. Theo perde o processo contra Lívia. A família de Zyah cuida de Morena. Theo recebe a notícia de que vai competir na Turquia.

